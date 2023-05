Frühförderung in Kleve Kinder unter einem Dach fördern

Weil Connor das Spielzeugpferd haben möchte, krabbelt der Vierjährige zu seiner Mutter. Er zieht sich an ihr hoch und steht auf zwei Beinen. Seine Mutter Vanessa Hesselmans hält ihn an einem Arm fest, Connor läuft weiter in Richtung der kleinen Box, in der das Pferd liegt. Vorsichtig setzt er einen Fuß vor den anderen. Der Junge ist noch etwas wacklig auf den Beinen. Aber: Er läuft.