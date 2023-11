Erfolgreich durch die Corona-Krise Einziger Knabenchor im Bistum Münster

Sechs Monate ohne regelmäßige Proben können aus kindlicher Sicht ganz schön lang sein. Diese Erfahrung mussten auch die Sänger des Knabenchores in Kevelaer während der Corona-Zeit machen. 2015 hat sich der Chor gegründet. Seit 2019 leitet Sebastian Piel das Projekt in der Marienstadt, inzwischen hauptamtlich. „Corona hat uns ganz schön ausgebremst“, erinnert er sich an seinen Start mit Hindernissen. Was die Sangesgemeinschaft dann jedoch – gemessen allein an der Zahl von aktuell 90 Stimmen – gut überbrückt und zu neuem Auftrieb genutzt hat.