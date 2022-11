Aktion in Kevelaer : Weihnachtspost fürs Christkind

Kevelaer In Kevelaer können Kinder Briefe, Gedichte und Wunschzettel einwerfen. Vom 1. bis 20. Dezember können die Briefe eingeworfen werden.

In der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden Traditionen gewahrt. Auch in diesem Jahr können Kinder im Dezember an der beliebten Aktion „Briefe ans Christkind“ teilnehmen. Egal ob Wunschzettel, Gedicht oder persönlicher Brief – das Kevelaer Marketing freut sich darauf, wieder als helfende Hand des Christkindes Weihnachtspost zu empfangen und zu beantworten.

Vom 1. bis 20. Dezember können die Briefe in einen der beiden roten Briefkästen vor der Tourist Information am Rathaus oder im Forum Pax Christi eingeworfen werden. Zudem kann der Brief per Post an das Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12, in 47623 Kevelaer oder – umweltfreundlich und kostenlos – per E-Mail an christkind@kevelaer.de geschickt werden. Alle fleißigen Schreiber dürfen sich auf eine persönliche Antwort des Christkindes freuen. Wer die Antwort per Post bekommen möchte, sollte seine Adresse mit vollständigem Namen angeben.