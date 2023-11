Neue Staffel startet am 9. November Kerkenerin zieht in „Mädchen-WG“ bei Kika ein

Die neue Staffel der „Mädchen-WG“ startet am Donnerstag, 9. November, bei Kika. Fünf Teenager, die sich vorher nicht kannten, leben für drei Wochen in der Stadt Porto, wo der Traum vom Urlaub ohne Eltern Wirklichkeit wird. Eine der Teilnehmerinnen ist die 16-jährige Sportskanone Hanna aus Kerken, deren Nachnamen ihre Eltern lieber nicht in der Zeitung lesen wollen: lange, dunkelblonde Haare, ansteckendes Lächeln. Ein normales Teenager-Mädchen, das sich gern die Fingernägel lackiert und sich am liebsten draußen mit ihren Freunden trifft.