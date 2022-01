Hebamme Katja Wilmsen aus Geldern : Hebamme mit Babyboom zum Abschied

Gelderland Seit 1978 hat Katja Wilmsen im Clemens-Hospital kleinen Menschen auf die Welt geholfen. Jetzt hat sie aufgehört. In einem Jahr mit einem Rekord für das Krankenhaus.

Wie sehr sich die Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat, zeigt allein der stete Anstieg der Geburten in Geldern: 1978 erreichte das kleine Hebammen-Team erstmals 500 Geburten, in ihrem letzten Berufsjahr begleiteten Katja Wilmsen und ihr Team weit mehr als doppelt so viele. 2004 übernahm sie die Leitung des Kreißsaals. Seitdem gehören neben der Geburtshilfe und der Betreuung von Schwangeren und Wöchnerinnen auch die Organisation der Abteilung mit heute 20 Hebammen zu ihren Aufgaben. „In all den Jahren, mit allen Höhen und Tiefen, konnte ich mich immer auf mein tolles Team verlassen. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Zu wissen, dass ein starkes Team hinter mir steht, hat mir viel Kraft gegeben.“