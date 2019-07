Kleve : Wenn Papa im Gefängnis wohnt

Reiner Rosenberg (r.) bietet als katholischer Pastoralreferent einen Gesprächskreis für inhaftierte Väter wie Rene B. (l.) und Mehmet A. (m.) in der JVA Kleve an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Nur vier Stunden im Monat dürfen René B. und Mehmet A. ihre Familien sehen, denn die beiden sind Inhaftierte der JVA Kleve. Durch die Haft hat die Familie für sie einen hohen Stellenwert bekommen.

Diese Szene aus einem Spot gegen Raubkopien hat bei seiner Ausstrahlung im Kino viele geschockt. Mit der Realität hat das allerdings wenig zu tun, denn jeder Gefangene darf in einer Justizvollzugsanstalt in der Regel auch besucht werden.

„Am Anfang wollte ich eigentlich, dass mich nur der Große besuchen kommt“, sagt René B. Er ist seit neun Monaten in der JVA Kleve in Haft und hat drei Kinder. „Ich wollte nicht, dass die Kleinen unter der Gefängnis-Atmosphäre leiden“, sagt René B. Seine Zweifel sind aber zunichte gemacht worden.

Grund dafür war vor allem der Begegnungsraum für Familien, den die JVA Kleve vor ein paar Jahren neu gestaltet hat. Hier endet an der Türschwelle der grau gefleckte PVC-Boden, wechselt über in Laminat. Auch das ocker-gelb der Gefängnisflure wird durch eine gemalte Seelandschaft abgelöst. René B. darf hier jeden Monat für vier Stunden seine Familien sehen.

„Nach dem Besuch ist vor dem Besuch“, sagt er. Er tröstet sich nach einer Verabschiedung schon mit dem nächsten Wiedersehen. Wenn beim Abschied ein Kind weint, dann werde ihm schmerzhaft bewusst, dass auch die Familie mitbestraft wird. René B. blickt auf seine Hände. Er denkt an die wirtschaftliche Lage seiner Familie. Daran, wie sie seine Frau den Alltag mit drei Kindern nun allein bestreitet. „Man macht sich schon Vorwürfe.“ Und über eben diese spricht Reiner Rosenberg mit den Vätern. Regelmäßig bietet er einen Gesprächskreis für Väter an – es gibt sogar eine Warteliste. Denn Rosenberg redet nur in kleiner Runde mit maximal zehn Vätern über die Sorgen, Hoffnungen und Erlebnisse, mit denen die Männer umgehen müssen.

Vor wenigen Jahren hat er gemeinsam mit dem Väterkreis den Familienraum gestaltet. Für das Gesamtergebnis haben sie sogar einen Preis vom Bistum Münster bekommen. Und tatsächlich herrscht fast ein bisschen Kinderzimmeratmosphäre, wären da nicht die Fenster an beiden Wänden, durch die man bei Bedarf das Geschehen beobachten kann. Ist das Urteil noch nicht gefallen, so dürfen Familien auch nicht über die Tat reden. Während dieser Zeit, die bis zu sechs Monaten dauern kann, sitzt deshalb auch ein Beamter mit im Raum und überwacht Gespräche, Gestik und Mimik.

Im Anschluss an diese Zeit soll der Familienraum jedoch eine Ruheinsel sein. Und erst, wenn sich die Türen wieder öffnen, beginnt für die Familien der Alltag. Dann gehen die Papas links in die Welt der ocker-gelben Gefängnisflure. Der Rest der Familie verlässt die JVA rechts, in die Welt nach draußen. „Ich würde gerade alles dafür tun, mit meinem Sohn ins Freibad zu gehen“, sagt Mehmet A. Und auch für René B. steht fest: „Ich habe künftig lieber weniger Geld in der Tasche, aber dafür mehr Zeit mit meiner Familie. Sie ist im Endeffekt alles, was zählt.“