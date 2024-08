Für junge Entdecker Auf den Spuren von Kevelaers Geschichte

Orte wie die St.-Antonius-Kirche, den Kapellenplatz oder den Arche-Noah-Brunnen kennen die meisten Kevelaerer Kinder gut. Doch nur wenige wissen um die Geschichte zu den Plätzen. Was hat der Heilige Antonius mit Dämonen und Feuer zu tun? Wie alt ist die Pferdetränke auf dem Kapellenplatz? Und was hat es eigentlich mit dem Löschwagen im Wintergarten des Niederrheinischen Museums Kevelaer auf sich? Diese und weitere Fragen werden bei der Tour beantwortet. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der St. Antonius-Kirche.