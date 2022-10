Buch „Vom Ende der Einsamkeit“ : Jules Sicht aufs Leben

Kreis Kleve Drei Geschwister und ihr Umgang mit dem Tod ihrer Eltern stehen im Mittelpunkt der Geschichte, die von Jules erzählt wird. Auch er muss einen Weg finden, mit den Unberechenbarkeiten des Lebens umzugehen.

Dieses Mal stelle ich das Buch „Vom Ende der Einsamkeit“ von dem Autor Benedict Wells vor. Es handelt von Jules und seinen Geschwistern, die schon früh ihre Eltern wegen eines Unfalls verloren haben. Die drei Kinder kommen in ein Internat, in verschiedene Trakte aufgrund der Altersunterschiede, und verlieren sich so aus den Augen. Alle drei verarbeiten den Verlust auf ihre Weise. Jules, der früher immer gern im Mittelpunkt stand, zieht sich zurück. Sein älterer Bruder Marty lebt unbeirrt sein Außenseiterleben weiter und seine große Schwester Liz feiert und sucht Aufmerksamkeit. Jules freundet sich im Internat mit Alva an. Sie bleiben enge Freunde bis sie die Schule abschließen und sie ihre eigenen Wege gehen.