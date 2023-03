Die Jugendbuch-Kolumne Eine aufregende Tour in die Berge

Dieses Mal stelle ich das Buch „Ziemlich hohe Berge, mein Dream- Team und ich“ vor, das neue Buch der Conni-Reihe von der Autorin Dagmar Hoßfeld. Da Conni und ihre Freunde eine Auszeit von der Schule und ihren Familien brauchen, kommt Connis Freund Phillip auf die Idee, in die Berge zu fahren und dort ein paar Tage wandern zu gehen. Da der Nachbar von Phillip seine Berghütte im Allgäu nicht mehr nutzt, haben sie auch eine Unterkunft. Am Anfang sind nicht alle begeistert von der Idee, da es eine sehr abgelegene Hütte zu sein scheint. Doch schließlich sind alle mit von der Partie und können auch ihre Eltern überzeugen. Sie müssen erst einmal einen Berg hochkraxeln, um zu der Unterkunft zu kommen. Die Freude bei der Ankunft legt sich allerdings schnell, denn sie müssen feststellen, dass die Hütte schon ziemlich heruntergekommen ist und es keinen Strom und keinen Handy-Empfang gibt. Sie müssen auf einem alten Holzofen kochen und kalt duschen. So startet der Kurztrip leider voll negativer Stimmung. Nicht nur die miese Gruppenstimmung macht Conni zu schaffen, sondern auch Phillip, denn der benimmt sich in letzter Zeit ziemlich seltsam und launisch. Als sie genug von den Jungs haben, beschließen Conni und ihre Freundinnen mal einen Mädelstag zu machen und die schöne Aussicht zu genießen. Doch Conni möchte nicht nur herumsitzen und beschließt, sich alleine auf eine Wanderung zu begeben. Sie erfährt von Phillip von einem uralten Sanatorium, welches ganz in der Nähe ist. Das möchte sie sich unbedingt ansehen und stiefelt alleine los. Ob es so eine gute Idee ist, ganz alleine in den Bergen herumzulaufen, obwohl man sich in der Gegend nicht auskennt und nirgends Handy-Empfang ist? Ich finde das neue Buch der Conni-Reihe echt schön zu lesen. Es ist nichts Kompliziertes und man kann einfach mal abschalten. Viele kennen die Conni-Bücher noch aus der Kinderzeit. Aber die Autorin hat die Serie weitergeschrieben, wie Conni als Jugendliche lebt. Das Buch macht außerdem Lust auf Urlaub in den Bergen und ist humorvoll geschrieben. Mir macht es immer wieder Spaß Bücher dieser Reihe zu lesen, von denen es mittlerweile schon sieben Stück gibt.