Die Jugendbuch-Kolumne Ein Mord im Wein-Milieu

Diesmal stelle ich den Kriminalroman „Commissario Tasso treibt den Winter aus“ von der Autorin Gianna Milani vor. Der Roman spielt im Februar 1963 in Tramin, einem Ort in Südtirol. Als der Ermittler Aurelio Tasso den Egetmann-Umzug in Tramin besucht, ist seine Laune im Keller. Er mochte dieses Fest schon als Kind nicht und kann nicht nachvollziehen, warum es so viele Leute begeistert. Menschen, die sich als Schnappviecher verkleiden, viel trinken und feiern, sind eben nicht was für jedermann. Doch als in dem fröhlichen Treiben plötzlich ein Schrei ertönt, ist Commissario Tasso Feuer und Flamme. Er rennt zum Tatort und versucht dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten und die aufgeschreckte Menschenmenge in Schach zu halten. Aber vergeblich, der Mann erliegt seinen Verletzungen später im Krankenhaus. Nicht nur die unübersichtliche Gesamtsituation erschwert die Ermittlungen, sondern auch die Konkurrenz unter den Kommissariaten, die beide ermitteln wollen aber nicht kooperieren. Die Ermittlungen werden in Tassos Hände gelegt, obwohl er eigentlich suspendiert wurde und in die Hände seines pensionierten Kollegen Johann Vierweger. Auch Singora Mara Oberhöller, die Praktikantin Tassos, die schon bei früheren Fällen geholfen hatte, darf dabei sein. Zunächst versucht sich das Trio einen Überblick über mögliche Feinde des Mannes zu machen. Dies ist gar nicht so einfach, denn Georg Mayer schien bei allen sehr beliebt zu sein. Der Winzersprössling war zwar mit seinen neuen Ideen für die Weinproduktion bei den anderen Winzern angeeckt, aber es scheint keine ernsten Konflikte gegeben zu haben. Auch wenn die Dorfbewohner nicht wirklich mit sich reden lassen, versuchen die drei Ermittler mehr über die Dorfgemeinschaft herauszufinden. Dafür ermittelt Mara sogar als Kellnerin, verdeckt, um so Gespräche zu belauschen. Um den Mörder zu schnappen, müssen sie eine Menge Hürden überwinden und mehr die Kunst der Weinherstellung erfahren.