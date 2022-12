Die Jugendbuch-Kolumne Mörderische Weihnacht

Dieses Mal stelle ich das Buch „Hercule Poirots Weihnachten“ vor. Es wurde von Agatha Christie geschrieben und erschien 1938. In dem Roman geht es um die Lee-Familie, welche sich über die Jahre verstreut und aus den Augen verloren hat. Die vier Söhne Harry, David, Georg und Alfred hatten es in ihrer Kindheit schwer mit ihrem Vater, der nicht besonders nett was. Deswegen sind die meisten von ihnen weit weg gezogen. Nur Alfred Lee und seine Frau Lydia leben noch in dem Familienanwesen mit Alfreds Vater, dem Familienoberhaupt. An Weihnachten kommen alle wieder zusammen was alte Streitereien wieder zum Vorschein bringt, vor allem als das schwarze Schaf der Familie, Harry, wieder auftaucht. Auch wenn er nur außer Schuldenmachen und in der Welt Herumreisen nicht viel erreicht hat, wird er vom alten Lee erfreut empfangen. Das passt den anderen Geschwistern gar nicht weil sie nicht so gut von ihren Vater behandelt werden obwohl sie etwas aus ihrem leben gemacht haben. Dem alten Lee gefällt dieser Streit und er provoziert ihn auch noch. So wird das eigentlich als harmonisch gewünschte Fest direkt zum Schlachtfeld. Als Krönung dieses unharmonischen Weihnachtsfestes kommt überraschend die bisher verschollene Enkelin des alten Lees zu Besuch aus Spanien anreist. Zudem steht plötzlich der Sohn eines alten Freundes vom alten Lee vor der Tür. Als der alte Lee brutal in seinem Zimmer ermordet wird und seine Diamanten, die aus der Zeit stammen als er in Afrika eine Diamantenmine besessen hatte, geklaut werden, stehen alle im Haus unter Verdacht, denn niemand konnte den alten Mann leiden. Kann Poirot, der vom ermittelnden Inspektor dazu gezogen wurde, den kniffligen Fall lösen obwohl so viele undurchschaubare Charaktere auftauchen?