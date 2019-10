Jugendbuch-Kolumne : Mit „Rubinrot“ durch die Zeit reisen

Gelderland In dem Buch „Rubinrot“ von Autorin Kerstin Gier geht es um die 16-jährige Gwendolyn Shepherd, die durch die Zeit reisen kann.

Ich stelle heute wieder ein Buch der Schriftstellerin Kerstin Gier vor. Das Buch heißt „Rubinrot“ und ist der erste Teil einer Trilogie, die im Jahr 2013 sogar verfilmt worden ist. In dem Buch geht es um die 16-jährige Gwendolyn Shepherd, die mit ihrer Familie in London lebt. Ihre Familie ist nicht wie andere, denn sie haben ein Geheimnis: In der Familie gibt es ein Zeitreise-Gen, das es dem Träger ermöglicht, von der Gegenwart in die Vergangenheit zu wechseln.