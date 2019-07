Jugendbuch-Kolumne : Ein Blick hinter Audreys Sonnenbrille

Das Jugendbuch „Schau mir in die Augen, Audrey“ erzählt eine Familiengeschichte und fasst das ernste Thema Angststörung auf.

Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, heißt „Schau mir in die Augen, Audrey“ und ist von Sophie Kinsella geschrieben worden. Wahrscheinlich kommt einigen der Name Kinsella bekannt vor, denn die britische Autorin hat auch mit humorvollen Erwachsenen-Romanen großen Erfolg. Von ihr stammt unter anderem das Buch „Shopaholic – die Schnäppchenjägerin“, das sogar verfilmt worden ist.

Aber Sophie Kinsella schreibt auch Romane, die für Jugendliche geeignet sind. In dem Buch „Schau mir in die Augen, Audrey“ geht es um die 14-jährige Audrey, die an ihrer alten Schule etwas Schlimmes erlebt hat. Deshalb erholt sie sich davon zuhaue bei ihrer durchgeknallten Familie. Dazu gehören: ihre Daily-Mail süchtige Mum, ihr in einer Band spielender Dad, ihr kleiner vierjähriger Bruder Felix und ihr computersüchtiger Bruder Frank.