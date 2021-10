Die Jugendbuch-Kolumne : Ein geheimnisvolles Internat – und ein mysteriöser Mord

Issum In der Buchrreihe „Night Schools“ geht es um das Erwachsenwerden, Liebe und Freundschaft. Und um ein schreckliches Verbrechen. Melissa Akouete stellt es vor.

Diesmal stelle ich die fünfteilige Buchreihe „Night School“ von der Autorin C. J. Daugherty vor. Sie arbeitete als Gerichtsreporterin der New York Times und die Reihe „Night School machte sie bekannt. Die Bücher erschienen in 24 Ländern und wurden bisher in 20 Sprachen übersetzt. Es geht um Allie Sheridan, die seit dem Verschwinden ihres Bruders nicht mehr dieselbe ist. Ihre Noten rutschen in den Keller, sie hängt mit Freunden ab, die nur Ärger machen und sie wird mehrmals verhaftet. Als sie so weit geht und das Zimmer des Direktors in der Schule mit Graffiti verunstaltet, schicken ihre Eltern sie auf ein Internat namens Cimmeria.