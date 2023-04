Die Opa-Kolumne Wenn der Osterhase zweimal Eier versteckt

Aber ins Wasser fallen durfte das Osterfest natürlich nicht, denn für die mittlerweile neun Lenze zählende große Cousine Lotta und die gerade mal 17 Monate kleine Ida Matilde hatte der schlappohrige Frühlingsbote schon die Eier und Geschenke hoppelnd im Garten der Großeltern versteckt. Und so machten sich die beiden auf die Suche, angefeuert auch von Lillys Mama, die sich weder das Spektakel noch den Kuchen entgehen lassen wollte. Zwar watschelte der gerade lauf-fähige Dreikäsehoch Ida etwas planlos umher, aber Lotta versuchte (eher vergebens), ihrem Schwesterlein Sinn und Zweck des Freiluftspiels zu erklären. Wie auch immer, Ida freute sich über jedes Fundstück mindestens genauso laut quietschend wie die vom Fan der Eiskönigin zum Fan der Avengers aus dem Marvel-Universum mutierte Fast-Zehnjährige. Zwar darf sie die Blockbuster-Filme der Superhelden noch nicht sehen („Opa, die sind ab 12!“), aber die Abenteuer in kindgerecht geschriebenen Büchern lesen darf sie schon. Zum Fest war Thor, der nordische Wettergott, an der Reihe. Nebst einem Original-Basketball, der sich neuerdings größter Beliebtheit erfreut, alldieweil Lottas Sportlehrer in der Freizeit Körbe wirft. Ida Matilde hatte zwar ihren Spaß mit einem Steckspiel und vielen Keksen, aber am allermeisten freute sie sich über den uralten pinkfarbenen Prinzessinnen-Ball aus Opas Garage.