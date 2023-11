Die Opa-Kolumne Wenn der Sankt Martin tagelang zieht

Lilly mit ihren vier Lenzen ist Spitzenreiter in der vierköpfigen Enkelschar, denn sie darf sage und schreibe viermal die Laterne gen Firmament strecken, natürlich mit verschiedenen Fackeln, als da wären die mit dem Papa gebastelte schreckenerregende Piratin sowie ein schnuckeliges Schweinchen mit dem Namen Samira. Lotta, stolze neun Jahre alter Umzugs-Routinier, weiß noch nicht, ob sie jetzt am Ende ihrer Grundschulzeit mit Shaun, dem Schaf, ihre letzte Martins-Runde gedreht hat oder ob es für sie weiter geht. Schwesterchen Ida ficht das alles nicht an. Sie ist justament zwei Jahre alt geworden und will ihren riesengroßen Kaufladen eigentlich gar nicht verlassen, um mit einer Eule aus dem Bestand der großen Schwester dem Umzug zuzuschauen. Und Jasper interessiert sich mit knapp fünf Monaten im Kinderwagen sowieso nur für Mamas Pinguin-Fackel, die sie vor seiner Nase blinken und tanzen lässt. Für Lilly ist es ein unvergesslicher Tag, denn mit Opa an der Hand reiht sie sich in den Umzug der großen Cousine Lotta ein und strahlt am Ende: „Opa, jetzt bin ich zum ersten Mal mit einer richtigen Schule gezogen“.