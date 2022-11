Die Opa-Kolumne : Lottas Retro-Laterne und Lillys Wichtel

Kleve Sankt Martin ist für viele Kinder mindestens genauso wichtig wie ihr eigener Geburtstag, Ostern oder Weihnachten. Zurzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Aber Martinslaternen mit Papa gebastelt hat das stolze Kindergartenkind („Wenn du mich mal abholst, ich bin in der gelben Gruppe, Opa!“) auch schon. Für ihren mit Spannung erwarteten ersten Kindergarten-Umzug hat sie gerade mit ihrem alten Herrn einen kleinen Wichtel fertig, mal was anderes nach Einhorn und Elefant. Bastel-Profi Lotta indes ist nach in den Vorjahren vollendeten Fisch und Elefant, Waschbär und Drache nicht so recht zufrieden mit dem aktuellen Werk. Sozusagen eine „Retro-Laterne“, sagte die Oma wie aus der Pistole geschossen. Will übersetzt heißen: Die hatte die Großmama selbst schon zu ihrer eigenen Grundschulzeit, also nicht gerade vorgestern, genauso angefertigt: Vier Wände und ein Boden aus kohlrabenschwarzer Pappe, die sodann je nach Lust und Laune mit bunten Martin-Ausmalbildern beklebt werden, die strahlen, wenn sie von innen mit der Kerze angeleuchtet werden. Lotta findet das eher langweilig. Schwesterchen Ida ist es egal: Sie bekommt zur Premiere Lottas Eule. Sankt Martin kann kommen: „Ich geh‘ mit meiner Laterne...“