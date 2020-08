Opa-Kolumne : Lotta ist jetzt Schulkind

Kleve Alle paar Wochen berichtet Jürgen Loosen über seine Erlebnisse als Opa. Diesmal wird Enkelin Lotta unter Corona-Bedingungen eingeschult.

Jahrelang hatte sie dem Tag entgegen gefiebert, jetzt war er gekommen: Lottas erster Schultag. Auch die Corona-Bedingungen konnten dem überdimensional-großen Stolz der schelmischen Sechsjährigen nichts anhaben. Zwar durften nur die Eltern und die Patentante mit zur Feier ins Schulgebäude, allesamt maskiert versteht sich, aber die Omas und der Opa durften immerhin auf dem Schulhof warten, bis die Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben aus dem Gebäude stürmten. Lotta mit ihrem von pinkfarbenen Krönchen gezierten lilafarbenen Schultornister und ihrer rosafarbenen Schultüte, auf der ein langohriger Schmuse-Elefant andeuten sollte, dass Lotta in die „Elefantenklasse“ eingeschult worden war. Opa kannte die Art von Bezeichnungen nur aus dem Kindergarten: „1a oder 1b oder 1c?“, fragte er Lotta. „1c“, sagte sie.

Lieblingsfächer hat die Langhaar-Blondine auch schon: „Mathe und Englisch!“, sagt sie kurz und bündig, zählt in der Fremdsprache bis zehn und sagt todernst zu Opa: „Eine Milliarde plus eine Milliarde sind zwei Milliarden, das kann noch nicht mal meine Mutter rechnen!“ Was sie indes später mal mit ihrem angehäuften Schulwissen machen möchte, ist ihr noch nicht klar: „Ich glaube, ich werde entweder Sängerin oder Ballett-Tänzerin“.