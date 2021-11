Die Opa-Kolumne : Das lange Warten auf Ida Matilde

Kleve Ein Geschwisterkind, das ist aufregend. Was den jüngsten Familienmitgliedern dabei so alles durch den Kopf geht, hat Opa Jürgen Loosen zusammengefasst.

Lotta ist große Schwester. Endlich hat das Warten ein Ende. Die letzten 24 Stunden waren auch eine Tortur für einen so neugierigen Naseweis wie den fast achtjährigen Blondschopf. Pro Stunde dutzendfach fragte sie die als Babysitter in ihr Lotta-Reich eingezogenen Großeltern, ob ihre Schwester schon geboren sei. Schlafen und Essen wurden zur Nebensache, bis Ida Matilde mitten in der Nacht das Licht der Welt erblickte und Lotta sowie der Rest der Familie endlich den Namen der 53 Zentimeter und 3870 Gramm kleinen Dame erfuhren.

Dass sie die neue Situation in ihrem locken-gekrönten Köpfchen so intensiv wie fantasievoll verarbeiten musste, davon bekamen Oma und Opa als Babysitter daheim einen Eindruck. Beim Abendbrot schaufelte sich die kleine Allesesserin eine Gabel voller Spaghetti Bolognese in den Mund, schaute verschmitzt in die kleine Runde und sagte: „Ich kriege jetzt auch eine Schwester. Die heißt Jule!“ Mal gucken, ob sie recht behält. Und wann.