Die Opa-Kolumne : Wo Lotta und Lilly Seilbahn fahren

Kleve Was die kleinen von den großen Kindern lernen können – und warum man keine Angst vor Feuerspuckern, wohl aber vor Clowns haben sollte.

Lotta lernt Vorbild. Mit stolzen sieben Jahren wird das auch Zeit. Cousinchen Lilly, mittlerweile auch schon 26 Monate zählend, schaut sich alles ab, was Lotta so veranstaltet – und versucht es selbst, versteht sich. Was regelmäßig dazu führt, dass der innerfamiliär als Kindergarten-Cop verhohnepiepelte Opa warnend seine Stimme erhebt: „Lotta, nicht so hoch klettern. Das ist für Lilly zu gefährlich!“ So oder so ähnlich.

Tatsache ist: Lotta hat längst großschwesterliche Gefühle für das Cousinchen entwickelt, erklärt ihr die Welt, wo immer es geht. Und passt so gut auf, dass selbst Opa keine Schweißausbrüche mehr bekommt. So richtig in ihrem Element war die Große dann, als es hieß: Der Zirkus ist in der Stadt, wir machen einen Familienausflug. Denn zum einen konnte sie Lilly per Video vorführen, wie sie in den großen Ferien an einem Zirkusprojekt teilgenommen und bei der Aufführung Artistik und Jonglier-Kunststücke dargeboten hatte, was Lilly Bauklötze staunen ließ. Und zum anderen erklärte sie der Kleinen, dass sie keine Angst vor Feuerspuckern haben müsse. Denen traute Lotta bei ihren Zirkus-Besuchen der Vorjahre nämlich nicht über den Weg. Natürlich nur, bis sie groß war.