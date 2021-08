Die Opa-Kolumne : Lottas großer Zeh und Lillys Purzelbaum

Jürgen Loosen schreibt über seine Erlebnisse als Opa. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Zirkuswelt hat die kleine Lotta in ihren Bann gezogen. Die noch kleinere Lilly hat aber auch einige Kunststücke auf Lager. Und sie lernt ein neues Wort.

Lottas Lebenstraum ist es, Zirkusartistin zu werden. Das stößt bei den Erziehungsberechtigten zwar nicht auf völlige Begeisterung, aber mit sieben hat man eben noch Träume. Da traf es sich gut, dass die echten Künstler eines Zirkus namens ZappZarap Kindern in den Sommerferien eine Woche lang Kunststücke beibrachten, die dann den Angehörigen im Zirkuszelt unter Corona-Bedingungen vorgeführt wurden. Zwar wurde Lottas Wunsch, am Trapez zu turnen, nicht erfüllt, aber dafür blieb ihr der Part des Feuerspuckers erspart, vor dem sie ordentlich Respekt hat. Stattdessen war sie in der Jongliergruppe und musste lernen, Tücher kunstvoll zu schwenken und sie (zaubernd) zu verknoten und auf einem riesigen Plastikball zu balancieren, möglichst ohne herunter zu fallen.

Jeden Tag sechs Stunden lang Training inklusive einem Mittagessen der Art, die Lotta am liebsten is(s)t. Lotta war begeistert. So ähnlich stellt sie sich schließlich ihr Leben als Erwachsene vor. Als der große Vorführtag gekommen war, zu dem neben den Eltern auch die Omas und der Opa sowie die Patentante zu verschiedenen Uhrzeiten Eintrittskarten besaßen, freute sich Lotta ein Loch in den Bauch. Ist sie doch eine wahre „Rampensau“, die eine Bühne und den Applaus braucht wie andere Menschen Brot und Wasser. Wobei sich die Frage auftut, ob das bei Kindern „Rampenferkel“ heißt? Sogar das Malheur, dass sie beim Betreten der Manege über den Teppich stolperte und sich einen blauen großen Zeh einhandelte, steckte sie weg, lächelte nach ihren Auftritten beim circensischen Knicks fürs Publikum wie ein Profi. Als Opa später besorgt fragte, ob ihr der Zeh nicht weh getan habe, antwortete sie nur: „Opa, ich bin sieben!“

So weit ist Lilly noch lange nicht. Aber die immerhin schon Zweijährige bewundert sichtlich die Kletterkünste und die Trampolinkunststücke ihrer großen Cousine. Und macht ihre ersten Gehversuche, zum Beispiel beim Erklimmen des großelterlichen Boxspringbetts oder beim Treppenlaufen. Immer auf den Spuren von Vorbild Lotta. Als der pausenlos erzählende Dreikäsehoch mal wieder auf dem Bett tobte, kam der Oma eine turnerische Idee: „Komm, wir üben Purzelbaum!“ Gesagt, getan, geübt, gekonnt. Mit leichter Hilfestellung gelang irgendwann die Rolle vorwärts. Lilly strahlte. Opa fiel urplötzlich ein, wie seine Oma die Übung immer genannt hatte: „Koppelaköter!“ Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber Opas Ehrgeiz war geweckt. In einer stillen Viertelstunde übte er das schwierige Wort mit Lilly. Die lachte sich scheckig bei den ersten vergeblichen Versuchen, aber der Balanceakt im kleinen Mund gelang. Und als die Frau Mama und der Herr Papa den Wirbelwind am Abend vom Oma-und-Opa-Tag abholen wollten, mussten sie erst das Kunststück bewundern. „Guck mal, Mama, Lilly kann Koppelaköter!“,sagte sie stolz und grinste.

Ihre Mama stöhnte laut auf: „Ooopaa!“