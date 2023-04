Die Studierenden-Kolumne Schnipp Schnapp

Ich glaube, meine Haare sind so ein großes Thema, weil es eben nicht nur um meine individuelle Entscheidung geht. Kurzhaarig wird immer noch mit Männlichkeit assoziiert. Nach dem Abschneiden meiner Haare wurde ich gefragt, ob ich jetzt Jan heiße. Haare dienen als Indikator für Geschlecht: kurze Haare – Mann, lange Haare – Frau. Wer sich nicht daran hält, bringt diese Kategorien ins Wanken. „Man ist nicht als Frau geboren, man wird es“, schreibt Simone de Beauvoir in ihrem Buch „Das andere Geschlecht“ (1949). Daran ist immer noch viel Wahrheit. Schließlich wird niemand mit langen Haaren geboren. Trotzdem muss ich mich für kurze Haare rechtfertigen und mein Cousin sich für lange Haare. Es geht also auch irgendwie um die Freiheit, Geschlechtsidentitäten neu zu definieren.