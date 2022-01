Die Studierenden-Kolumne : Raketenstart in die Klausurenphase

Kevelaer Nach den besinnlichen Feiertagen nimmt einen der Studienalltag wieder voll in Beschlag. Die Corona-Pandemie sorgt mit dafür, dass einiges komplizierter ist.

Die Klausurenphase Anfang Februar lag also für alle doch irgendwie näher an Silvester als erwartet. Dazu kommt eine große Unsicherheit. Viele meiner Freund*innen wissen noch gar nicht, wie die Klausuren durchgeführt werden oder ob sie bis April die Uni noch mal von innen sehen werden. Omikron hat nämlich ebenfalls einen Raketenstart hingelegt, und jetzt haben vier Kolleg*innen gleichzeitig Corona. Also wurden fast alle Spaßveranstaltungen für diesen Monat abgesagt, und die Planungstreffen fürs Uni-Radio sind plötzlich wieder vor dem Bildschirm. Das hilft nicht gerade für die aktuelle Lernmotivation, und alle fünf Tage erzählt mir jemand, dass er oder sie am liebsten alles hinschmeißen würde. Denn die Energie für die Klausur-Vorbereitungen kommt nicht aus der Steckdose. Ich finde sie bei einer Referatsbesprechung mit Kommilitoninnen, einem Stoffsammlungsvergleich bei einem Cappuccino mit Hafermilch oder einer Diskussionen über Much Ado About Nothing in einer Kneipe nach zwei Kölsch.