St.-Nikolaus-Kindergarten in Issum : Infoabend: Internet? Ja, aber sicher!

St.-Nikolaus-Kindergarten in Issum

Ein Mädchen mit einem Handy in den Händen (Symbolbild).

Issum Bei dem Infoabend in Issum erklärt ein IT-Fachmann, wie Kinder das Internet sicher nutzen können.

(RP) Soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram oder Messenger-Dienste wie Whatsapp gehören für viele Kinder schon zum alltäglichen Kommunikationsmittel oder das Interesse daran erwacht gerade. Was ist im Umgang mit neuen Medien im Internet für Kinder zu beachten? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Facebook, Whatsapp und anderen Internet-Diensten? Welche Daten können ohne Bedenken preisgegeben werden und welche besser nicht?

Sicherheitseinstellungen, Verhaltensempfehlungen und Datenschutz spielen eine große Rolle, damit diese Medien sorgenfrei genutzt werden können. Der Infoabend „Internetnutzung jederzeit – aber sicher!“ mit IT-Fachmann Volker Wassermann vermittelt Eltern praxisnah, was bei neuen Technologien zu beachten ist. Der Infoabend findet statt am Mittwoch, 9. Oktober, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Familienzentrum des St.-Nikolaus-Kindergartens in Issum. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, die Hälfte zahlt der Second-Hand-Shop des Familienzentrums. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.