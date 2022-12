1000. Geburt im St.-Clemens-Hospital Dreimal Geburtstag im Dezember

Geldern · Am 4. Dezember kam Idris Oyev im Clemens-Hospital zur Welt. Der Baby-Boom in Geldern geht also weiter. Für einen neuen Rekord wird es in diesem Jahr aller Voraussicht nach aber nicht reichen.

18.12.2022, 13:00 Uhr

Der kleine Idris war die 1000. Geburt in diesem Jahr im St.-Clemens-Hospital und das vierte Kind von Mehrangez Nurova und Mansur Oyev. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Dirk Weber