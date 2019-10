„Holy-wins-Party“ in Kevelaer : Heilige statt Geister

Foto: Patrick Pleul/dpa. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kevelaer Mit der „Holy-wins-Party“ gibt es in Kevelaer eine Halloween-Alternative für alle, die mit Monstern, Geistern und Kunstblut nicht viel anfangen können. Hier will man das Fest christlich begehen.

Im Oktober sieht man sie immer häufiger in Geschäften: Gruselkostüme, Theaterblut und Kürbisfratzen. Und am Donnerstag, 31. Oktober, werden auch Kinder, verkleidet als Monster und Geister, unterwegs sein und an den Haustüren „Süßes oder Saures“ verlangen. Halloween wird immer häufiger von Kindern auch in deutschen Städten gefeiert. In der Wallfahrtsstadt Kevelaer jedoch will man das Fest lieber mit christlicher Tradition begehen – mit der „Holy-wins-Party“.

Ursprung dieses Grusel-Aufmarsches ist der Aberglaube, dass in der Nacht vor dem Allerheiligenfest die Toten, oder genauer gesagt die, die zwischen dem Leben auf der Erde und dem Tod „hängen geblieben“ sind, Kontakt zu den Menschen aufnehmen wollen. Diese „Untoten“ gilt es – so der Brauch – zu erschrecken.

Info Woher kommt das Halloween-Fest? Ursprung Halloween hat seine Wurzeln nicht in den USA, sondern in Irland. Hier feierten die Kelten schon vor über 2000 Jahren am 31. Oktober eine Art Silvester, „Samhain“ genannt. In dieser Nacht waren angeblich Geister unterwegs, die man mit Essen zu zähmen versuchte, und die Menschen verkleideten sich. Auswanderer brachten die Tradition in alle Welt. Deutschland Die „Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie“ erhebt für sich den Anspruch, Halloween nach Deutschland gebracht zu haben. Die Fachgruppe entstand, nachdem 1991 wegen des Golfkriegs der Karneval abgesagt wurde, was den Kostümherstellern brutale Einbußen bescherte. Um neue Anlässe zu schaffen, startete die Gruppe 1994 eine Kampagne zur Einführung des Brauchs.

„Zum Glück mehren sich die Stimmen, die dieses Treiben eher kritisch beobachten. Es geht uns nicht darum, Spaß zu verderben oder den durchaus dekorativen Kürbis zu verbannen“, so die Meinung der Initiatoren der „Holy-wins-Party“ in Kevelaer. Vielmehr gelte es, den christlichen Kern von Halloween, also den Vorabend von Allerheiligen („all hallows evening“), herauszustellen und zu feiern.

Ins Leben gerufen haben dieses Fest Verona Marliani-Eyll und Biggi Lehnen vor 13 Jahren. „Meine Kinder haben damals immer wieder gefragt, ob sie zu Halloween losziehen dürfen“, erzählt Verona Marliani-Eyll. „Mir war aber nie richtig wohl dabei.“ Das Gruseln, das Darstellen von Krankheit in den Kostümen, das Betteln nach Süßigkeiten unter Androhung von Streichen – das wollte sie als Mutter nicht unterstützen. Also war schnell der Plan geschmiedet, mit den Kindern zwar zu feiern, aber auf christliche Art. „Wir nutzen den Abend vor Allerheiligen wie vor Weihnachten“, sagt Marliani-Eyll. „Wir beschäftigen uns mit den Heiligen und ihren Geschichten.“

Aus einer Aktion von zwei Familien wurde am Ende die „Holy-wins-Party“, die nun schon seit mehr als zehn Jahren in der Kirchengemeinde St. Marien gefeiert wird. „Die Christen feiern an Allerheiligen nicht Tod, Angst und Dunkelheit, sondern erinnern sich an die vielen Heiligen, die Jesus Christus nachgefolgt sind“, heißt es in der Einladung. „Sie haben Menschen zum wahren Licht des Lebens geführt: zu Jesus Christus. Er hat das Böse, ja selbst den Tod besiegt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.“

Das christliche Halloween-Fest wird am Abend des 31. Oktober gefeiert. Im Mittelpunkt des Programms, das die Pfarrgemeinde St. Marien anbietet, stehen das christliche Totengedenken und eine Verehrung der Heiligen. Es gibt Angebote für drei verschiedene Zielgruppen. Alle drei Gruppen feiern die Vorabendmesse zu Allerheiligen als Familienmesse um 18.30 Uhr in der Beichtkapelle mit.

Die Grundschulkinder treffen sich um 17 Uhr im Petrus-Canisius-Haus. Alle sollten Schere, Buntstifte und Klebestift mitbringen. Die Kinder erwartet ein kreativer Workshop, Musik und Spiel, ein Imbiss und viel Süßes. Nach einem Lichtermarsch durch das nächtliche Kevelaer versammeln sich alle zu einem Abendgebet in der Beichtkapelle, das gegen 20.50 Uhr die Feier beendet.

Alle jungen Leute (fünftes bis neuntes Schuljahr) treffen sich um 17.30 Uhr vor dem Musiksaal an der Amsterdamer Straße, um sich zunächst in der Don-Bosco-Klause zu stärken. Später geht es dann in das Priesterhaus, wo sich der Mutter-Teresa-Saal in ein Kino verwandeln wird – Getränke, ein Abendessen und natürlich Süßigkeiten inbegriffen. Nach dem gemeinsamen Abendgebet endet der Abend um 20.50 Uhr.

Auch Jugendliche und Erwachsene sind zur Mitfeier eingeladen. Beginn ist für sie um 17 Uhr. Zunächst geht es zu einem stimmungsvollen Abendimbiss ins Hotel „Zum Goldenen Löwen“ an der Amsterdamer Straße. Nach der Abendmesse haben die Erwachsenen und Jugendlichen die Wahl zwischen zwei Angeboten: Teilnahme am Lichtermarsch der Grundschulkinder oder Stummfilm „Die Wallfahrt nach Kevelaer“ in der Basilika. Bastian Rütten, theologischer Referent, wird den Text zum Film lesen, Basilikaorganist Elmar Lehnen übernimmt die Orgelimprovisationen.