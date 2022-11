Die Kinderarzt-Kolumne : Das Privileg der „heiligen Viertelstunde“

Kleve Anstatt sein Kind 20 Mal am Tag zurückweisen zu müssen, plädiert unser Autor für eine garantierte Zuwendungszeit, die dem Kind jeden Tag zusteht.

Vor Jahren habe ich mit einer Erziehungsberaterin zusammengearbeitet, die mir dazu eine Idee verraten hat, die ich hier gerne weitergeben möchte und mit dem Begriff der „heiligen Viertelstunde“ beschreiben will. Gemeint ist ein institutionell eingeführtes Zeitfenster, in dem man dem Kind täglich eine gesicherte Portion Zuwendung und Aufmerksamkeit garantiert. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, ist es natürlich unbedingt erforderlich, diese Zeit für das Kind wirklich gegen alle Störungen zu verteidigen. Sehen Sie sie einfach als seinen Besitzstand. Optimal wäre ein stets gleichbleibender Zeitpunkt, aber sollte es mal nicht möglich sein, können Sie sicher mit Ihrem Kind über eine Verlegung verhandeln. Eine symbolische Aufwertung dieser Viertelstunde (eine Kerze, Hintergrundmusik nach Wunsch, ein paar Kekse, eine Tasse Tee/Kakao…) ist sicher hilfreich, und natürlich wird diese Zeit allein nach dem Wunsch des Kindes gestaltet.

Das Ziel ist klar: Anstatt 20 Mal am Tag das Kind zurückweisen zu müssen, weil es „stört“, soll die garantierte Zuwendungszeit in der „heiligen Viertelstunde“ als bessere Alternative angeboten werden. „Wenn Du mich jetzt nicht in Ruhe telefonieren lässt, kann ich nicht rechtzeitig zu unserer Viertelstunde fertig sein…“ – damit können Sie Ihrem Kind deutlich machen, dass es mit jeder Störung gegen seine eigenen Interessen verstößt. Dabei sind klare Regeln eine wichtige Voraussetzung: Malen Sie auf, wie die Uhrzeiger beim Start und beim Ende stehen, und halten Sie diese Zeiten penibel ein. Wenn Ihr Kind nicht rechtzeitig erscheint, verkürzt sich die Dauer automatisch. Mit etwas Übung kommen Sie vielleicht dahin, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben plötzlich zügiger erledigt. Je attraktiver Sie die Viertelstunde gestalten, umso wirksamer wird dieser Gedanke natürlich sein.

Nicht nur bei chronischen Störern kann das Angebot einer solchen „heiligen Viertelstunde“ Verhaltensänderungen auslösen. Auch bei Geschwisterrivalitäten ist es eine hilfreiche Idee. Eine eigene Viertelstunde, allein mit Mama/Papa, die/der in dieser Zeit alles macht, was man will, ist für Karl vielleicht verlockend genug, um so lange allein zu spielen, bis die 15 Minuten vom Bruder Paul zu Ende sind. Zumal er ja auch weiß, dass sich sein Bruder revanchieren könnte. Und wenn die Alltagswelt für diesen kurzen Moment ausgesperrt wird, das Handy stummgeschaltet und alle Verpflichtungen in die zweite Reihe verschoben werden, dann wird es auch für die Eltern eine gute Zeit sein – ganz nah an ihrem Kind und seinen Wünschen.