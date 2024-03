Knigge-Kurs für Jugendliche in Straelen „Manche Firmen lassen ihre Bewerber eine Krawatte binden“

Straelen · Wie halte ich ein Glas richtig? Wie binde ich mir eine Krawatte? Und wie verhalte ich mich in einem Vorstellungsgespräch? Das alles will Knigge-Coach Thomas Püttmann-Lentz Jugendlichen beibringen. Wir waren in Straelen dabei.

03.03.2024 , 14:20 Uhr

Gutes Benehmen kann man lernen. Am Städtischen Gymnasium Straelen nahmen gut 20 Zehntklässler jetzt an einem zweitägigen Crashkurs in Etikette teil. Foto: Schule

Von Dirk Weber