Goch plant Jugendparlament Junge Menschen sollen Politik „üben“

Immer weniger Bürger zeigen Interesse an politischen Themen, insbesondere die Wahlbeteiligung geht stetig zurück. Kommunalpolitiker versuchen deshalb, junge Leute frühzeitig an Themen heranzuführen, die sie selbst betreffen, in der Hoffnung darauf, dass sie eines Tages aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken. Da Jugendliche erst mit 16 an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen und an anderen Wahlen noch später, wurden Gremien eingeführt, in denen Kinder und Jugendliche Mitwirkung „üben“ können. In Goch ist beschlossen worden, einen Jugendbeirat zu installieren. Bevor der seine Arbeit aufnehmen kann, müssen erst einige Vorarbeiten erledigt werden. Wir sprachen darüber mit den Initiatoren.