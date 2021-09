Förderprogramm für Kinder und Jugendliche : Aufholprogramm für den Nachwuchs

Geldern Kinder, Jugendliche und ihre Familien blicken auf eine harte (Corona-)Zeit zurück. Der Bund will helfen. Auch 40 Familien mit kleinen Kindern in Geldern konnten schon von dem Programm profitieren.

Unter dem Titel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ haben Bund und Länder zuletzt milliardenschwere Förderprogramme aufgelegt, mit deren Hilfe diejenigen unterstützt werden sollten, die unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders zu leiden hatten, schreibt die Stadt Geldern in ihrer Pressemitteilung. „Denn insbesondere die Jüngsten unserer Gesellschaft mussten in den vergangenen Monaten auf viel verzichten. Kitas, Schulen oder Sportvereine waren ganz oder teilweise lange geschlossen“, sagt Adrian Terhorst, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Geldern. Die Fördergelder sollen helfen, dass die Kinder schnell wieder auf- und Versäumtes nachholen. Unter anderem ist das Geld für Angebote von Kommunen vorgesehen.

Aktionsprogramm Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, investiert die Bundesregierung zwei Milliarden Euro in das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022.

Durchgeführt wurden die Einheiten in der Kita „Am Rodenbusch“, wo den Kindern Turnhalle, Gruppenräume und das Außengelände zur Verfügung standen. Inhaltlich gab es Spiele und Übungen zu den Themenfeldern Farben und Muster (Kreativität), Bewegungslieder und Tanz (Musik), oder die Kinder mussten Begriffe bilden und einen Parcours bewältigen. „Während der Angebote blieb für uns als Team der ,Frühen Hilfen‘ Zeit zum Austausch und für Beratungen mit den Eltern, oder wir konnten Impulse für die alltagsintegrierte Förderung zu Hause geben“, merkt Marion Thockok an.

Bei den Eltern kam das Angebot bestens an. Lena Tebartz, die mit ihren beiden Töchtern (drei Monate und zwei Jahre alt) teilnahm: „Ich fand die Idee klasse, weil es eine sehr schöne Abwechslung war. Für die Kinder war es toll, mal wieder in Kontakt mit anderen Kindern zu kommen. Für meine ältere Tochter war es zum Beispiel das erste Mal, dass sie sich überhaupt in einer Gruppe bewegen konnte.“ Manche Kinder wurden auch von ihren Großeltern begleitet, „es war also ein Drei-Generationen-Programm“, sagt Simone Thiele.