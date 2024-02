Eine Leiche nach dem Unterricht Dreharbeiten am Gelderner Liebfrauen-Berufskolleg

Wenn im Liebfrauen-Berufskolleg die Stühle hochstellt werden, geht für einige Schüler die Arbeit weiter. Aileen Maaßen und Bianca Heufs, beide 17 Jahre alt, die zurzeit das Berufliche Gymnasium mit dem Schwerpunkt Erziehungswissenschaften besuchen, hatten die Idee, in ihrer Schule einen Spielfilm zu drehen. „Who’s next?“ lautet der Titel. Geplant ist eine Mischung aus Horror, Krimi und Abenteuer, die an die beiden „Escape Room“-Filme und die Mystery-Serie „Pretty Little Liars“ angelehnt ist. Gedreht wird im Keller, auf den Fluren, in der Sporthalle, in der Kapelle, in der Bücherei und im Klassenzimmer.