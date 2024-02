Schülerin aus Kapellen erkrankt an ME/CFS „Ich hatte immer Schmerzen“

Mit Schmerzen fing es an, im Corona-Herbst 2020. Fina Jansen sagt, dass ihr der Rücken wehgetan habe, auch die Hände, die Füße, die Knie und die Ellbogen. Dass sie merklich abgenommen habe: acht Kilo. Sie hatte Hautausschläge und bekam blaue Flecken an den Knien und Fußgelenken. „Ich konnte mich aber nicht erinnern, dass ich mich gestoßen hatte“, erzählt die heute 17-Jährige. „Ich hatte immer Schmerzen und war damit total überfordert.“ Ihre Mutter äußert einen schlimmen Verdacht. In der Familie gab es einen Leukämie-Fall. Ob ihre Tochter...?