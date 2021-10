Zirkus-Projekt an Veerter Grundschule : Ein Zirkuszelt auf dem Schulhof

Veert Leuchtende Kinderaugen, stolze Eltern und tosender Applaus: In der St.-Martini-Schule in Veert zeigten die Schüler beim Zirkusprojekt ihr ganzes Können – inklusive Scherbenhaufen und Nagelbrett.

Eigentlich geht Felix in die zweite Klasse der St.-Martini-Schule in Veert. Doch am vergangenen Donnerstag geht er barfuß über Scherben. Er setzt seine Füße langsam auf einen Scherbenhaufen, bewegt sie hin und her. Dann verlassen seine Füße die Scherben, er zeigt ein Victory-Zeichen ins Publikum und dreht ab, im Hintergrund dröhnt „Highway to Hell“ aus den Boxen“. Felix ist an diesem Tag kein Grundschüler. Er ist ein Fakir. Und nicht nur er: Neun weitere Schülerinnen und Schüler legen sich auf Scherbenhaufen und Nagelbretter, andere treten als Clowns auf, als Akrobaten, als Trampolinspringer, als Zauberer und Feuer-Artisten.

Der Zirkus war zu Gast in der St. Martini-Schule. Und die Artisten waren die Schüler selbst. Drei Tage übten sie Zaubertricks, Kunststücke und Choreographien. Am vergangenen Donnerstag sowie am vergangenen Samstag fanden die Vorführungen in einem großen Zirkuszelt auf dem Schulgelände statt. Seit 2008 gibt es diese Zirkuswoche alle vier Jahre in Veert. Und seit 2008 wird die Woche vom „Circus Sperlich“ geleitet.

Info Durchmischung der Klassen war dieses Jahr nicht möglich Corona Normalerweise lernen in der Zirkuswoche Erstklässler mit Drittklässlern das Zaubern, Viertklässler springen mit Zweitklässlern Trampolin. Wegen Corona konnte diese Durchmischung dieses Jahr nicht vollzogen werden, sagt Daniale Claßen, Leiterin der St. Martini-Schule in Veert. Jede Klassenstufe musste „unter sich“ bleiben.

Die Geschichte des Zirkus’ reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und sie ist fest mit dem Niederrhein verbunden: 1992 feierte der wieder gegründete „Circus Gerhard Sperlich“ seine Premiere in Dinslaken. Inzwischen aber liegt das Hauptaugenmerk der Artistenfamilie nicht mehr auf den eigenen Vorführungen, sondern auf dem Zirkus zum Mitmachen. In einer Projektwoche üben die Sperlichs verschiedene Zirkusnummern ein – vornehmlich mit Kindern. „Bei den Schulprojekten ist es ganz wichtig, dass wirklich alle mitmachen. Das Kollegium, die Eltern, die Schüler. Sonst geht das nicht“, sagt Zirkusdirektor Gerhard Sperlich. Bei der Martini-Schule sei das der Fall gewesen. Der „Circus Sperlich“ ist im Kreis Kleve übrigens nicht nur in Veert zu Gast, im kommenden Jahr besucht er die St.-Markus- und die St. Antonius-Schule in Bedburg-Hau sowie an der Overbergschule in Kevelaer-Winnekendonk.

Wie die Projektwoche in Veert aussah, konnte man zwei Tage vor dem ersten Auftritt beobachten. Kinder wuseln durch die Gänge, Schulleiterin Daniela Claßen steht mit Kolleginnen im Lehrerzimmer. „Alle sind so froh, dass das Projekt überhaupt stattfinden kann“, sagt sie. Eigentlich war es schon für das Jahr 2020 angesetzt, wurde wegen Corona verschoben. Nach den Sommerferien habe man mit den Planungen begonnen. Immer in der Hoffnung, dass alles gut geht. Diese Hoffnung hat sich bestätigt, der Zirkus kann stattfinden. „Für die Kinder ist das nach dieser schweren Zeit ganz wichtig“, sagt Claßen. Und die Klassenlehrerin Antonia Wagener ergänzt: „Als die Kinder hier am Montag auf den Schulhof gekommen sind und das Zirkuszelt gesehen haben, haben ihre Augen richtig geleuchtet“. Denn tatsächlich fanden die Vorführungen nicht einfach in der Schulturnhalle oder in der Aula statt. Sondern in einem blau-rot-gestreiften Zirkuszelt, das mitten auf dem Schulhof in Veert steht.

In diesem Zelt steht zwei Tage vor der Premiere Florina Sperlich. Sie zeigt den Kindern der zweiten Klasse zum Beispiel, wie sie ein Tuch in einem Kescher verschwinden lassen – und dann plötzlich ganz viele zusammengebundene Tücher herausholen. Genaueres soll hier dazu nicht geschrieben werden – der Zauber wäre sonst ja weg. In der Turnhalle übt Zirkusdirektor mit den Drittklässlern Trampolinspringen. Das Besondere am Zirkusprojekt ist, dass nicht nur die Familie Sperlich mit den Kindern trainiert. Auch freiwillige Helfer aus den Reihen der Eltern sowie die Lehrkräfte sind mit dabei. „Man merkt richtig, wie sich die Kinder entfalten können, wie sie auch neue Rollen finden“, sagt Lehrerin Antonia Wagener. So seien zum Beispiel Schüler, die im Unterricht eher ruhig und unauffällig sind, plötzlich ganz vorne mit dabei und blühen auf.

Felix, der Fakir aus Klasse zwei, sagt nach den ersten Proben, dass er keine Angst vor den Scherben hatte. „Das tut gar nicht weh.“ Man müsse nur wissen, wie das Laufen auf Glas funktioniert. Und Angst vor dem Auftritt habe er auch nicht, er freue sich schon darauf.