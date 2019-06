Geldern : Planschen mit Mama und Papa

Geldern Wenn Babys acht Wochen alt sind, können sie mit ihren Eltern zum Babyschwimmen in die Gelderland-Klinik kommen. Schwimmen lernen sie hier zwar noch nicht, aber der Kurs tut den Babys trotzdem gut.

Seit fast 20 Jahren bietet Sabine Stockhorst-Bodenstein das Babyschwimmen im Schwimmbad der benachbarten Gelderland-Klinik an. „Ich finde es einfach schön, dass ich die Kleinen und Eltern noch über die Geburt hinaus begleiten kann“, sagt sie. Pure Rückbildungsgymnastik, das sei nie etwas für sie gewesen. Das Babyschwimmen hingegen wurde für die dreifache Mutter und Hebamme zum Spezialgebiet und sei nicht nur als gemeinsame Zeit für Eltern und Kind wertvoll, so Stockhorst-Bodenstein: „Besonders die Motorik der Kinder wird beim Schwimmen gefördert.“

So habe Baby Lasse durch das regelmäßige Schwimmen sogar seine Abneigung vorm Duschen verloren, erzählt seine Mutter. „Es geht mir vor allem darum, die Kinder an das Element Wasser zu gewöhnen“, sagt Stockhorst-Bodenstein. Deshalb gehört auch der Guss mit einer kleinen Gießkanne über das Köpfchen als Abschlussritual mit dazu.Baby Leon fand Wasser wohl schon immer gut, erzählen seine Eltern. Gemeinsam mit seinem Vater Simon Meier ist Lasse deshalb jede Woche beim Babyschwimmen dabei. „Das ist Papazeit“, sagt seine Frau, die vom Beckenrand aus den beiden zuschaut. Der elf Monate alte Leon findet es sichtlich gut, mit dem Gesicht auf der gleichen Höhe wie sein Papa zu sein.

Beim ersten Babyschwimmen ist ein Unterwasserfotograf vor Ort gewesen und wollte ihren Enkel beim Tauchen fotografieren. Was sie damals erfahren hat: Bis zum sechsten Monat besitzen Babys noch einen „Tauchreflex“. Dabei verschließt der Säugling automatisch Mund und Nase und kann so für kurze Zeit mit offenen Augen tauchen. Auch ihr Enkel hat es geschafft. Das Erinnerungsfoto hat sie heute noch.

Neben dem Spaß und der geförderten Motorik hat das Babyschwimmen noch einen großen Vorteil: Die meisten Babys in der Umkleide sind nach dem Planschen müde. Im Wasser haben sie sich ausgepowert. Eingerollt in Handtüchern wie in einem Kokon schauen sie zufrieden aus der Wäsche. In ihren Augen steht das Bedürfnis nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf.