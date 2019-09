Jugendbuch-Kolumne : Geheimnisvolle Blogs und Träume

Unsere Autorin hat das Buch „Silber“ von Kerstin Gier gelesen. Darin geht es um die 16 Jahre alte Liv Silber, deren Leben durcheinander gewirbelt wird, seitdem ihre Mutter einen neuen Freund hat.

Diesmal stelle ich ein Buch der Autorin Kerstin Gier vor. Ich denke, sie ist sehr bekannt und eine sehr gute Autorin. Das Buch heißt „Silber“ und ist Teil einer Trilogie. In „Silber“ geht es um die 16 Jahre alte Liv Silber, die mit ihrer Schwester Mia, Mutter Ann und ihrem Kindermädchen Lottie nach England ziehen möchte, um endlich sesshaft zu werden. Da ihre Mutter Literaturwissenschaftlerin ist, nimmt sie fast jedes Jahr einen Lehrauftrag an einer anderen Universität an, so waren sie schon in vielen Ländern.