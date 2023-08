Die Frauen-Kolumne Der Koffer für die Seele

Eingepackt werden das neue Strandkleid oder die Wanderschuhe, die Sonnencreme, das Buch, für das man dann endlich Zeit und Ruhe hat, und vieles Nützliches und Schönes mehr. Eben alles, was zu einem gelungenen Trip dazugehört. Und dann geht es endlich in den lang ersehnten und wohlverdienten Urlaub. Man genießt die Auszeit vom Alltag und die Seele hat Gelegenheit und Ruhe, aufzutanken. Viel zu schnell geht die schöne Zeit zu Ende und die Rückreise steht an. Mit vielen schönen Erlebnissen, einem vollen Akku und jeder Menge schmutziger Wäsche im Gepäck fährt man wieder nach Hause.