NIEDERRHEIN : Auf Papas Schultern zum Festival

NIEDERRHEIN Inzwischen gehen auch immer mehr Familien gemeinsam zu Musikkonzerten. Dafür muss man nicht weit fahren, denn vier Veranstaltungen liegen direkt vor der Haustür. Wie familienfreundlich sind sie?

Gedränge, Krach, Alkohol. Lange Jahre war das für viele untrennbar mit Musikfestivals verbunden. Es schien undenkbar, dass Eltern ihre Kinder mitnehme. Doch die Zeiten sind längst vorbei. Manches Event richtet sich gezielt an Familien oder Kinder, bei anderen ist es normal, dass die Generationen sich mischen. Anlass sich umzuhören, wie die Situation bei den Festivals in der Region ist und was es für eine Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen zehn und 13 Jahren) kostet.

Einmal deinen Lieblingsstar treffen. Backstage beim Jugendfestival Courage des Kreises Kleve. Am Samstag, 29. Juni, kann dieser Wunsch für einen von euch in Erfüllung gehen. Die RP verlost ein exklusives „Meet & Greet“ mit Mike Singer. Wer gewinnen möchte, muss bis Mittwoch, 5. Juni, um 12 Uhr eine Mail mit Name, Adresse, Alter und Telefonnummer sowie dem Stichwort „Mike Singer“ an bilder.geldern@rheinische-post.de senden. Voraussetzung ist, dass der Gewinner bereits ein Ticket für das Festival hat.

Bocholter-Open-Air Als im vergangenen Jahr Revolverheld beim Bocholter-Open-Air auftraten, konnte sich Sänger Johannes Strate kaum vor den Begeisterungsstürmen der jungen Fans retten. „Johannes, Johannes“ schallte es immer wieder durchs Stadion am Hünting. Es war nicht zu überhören: Unter den rund 20.000 Fans waren viele Kinder und Jugendliche. Und auch wenn Pur im Juli auftreten, werden sicher wieder viele Familien kommen. Auch wenn es keine besonderen Angebote für Kinder gibt, ist der Besuch für die ganze Familie durchaus ein entspanntes Erlebnis. Das Gelände ist weitläufig, der Erdhügel an einer Seite der Bühne ein beliebter Treffpunkt für Familien. Von hier hat man einen guten Blick auf die Musiker, kann sich aber auch am Boden niederlassen. Und wenn der Nachwuchs doch mal ganz nach vorne will, ist das in Bocholt auch möglich. Trotz der großen Menschenmenge hält sich das Gedränge in Grenzen. Wermutstropfen ist allerdings, dass Familien tief in die Tasche greifen müssen, wenn sie gemeinsam zum Festival gehen. Denn egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, jeder zahlt den selben Eintrittspreis.

Kosten: 199 Euro, Karten gibt es noch Online und an üblichen Vorverkaufsstellen

Termin: 6. Juli