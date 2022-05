Die Familien-Kolumne : Vorbilder mit und ohne „Macken“

Anke Kirking schwärmt vom Schauspielerensemble von Haus Freudenberg. Foto: Gottfried Evers

Geldern Vorhang auf und Bühne frei für eine Truppe der Gemeinschaft, Inklusion und Solidarität: Was man von der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg alles lernen kann.

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Ich war mit meinen Jungs im Theater. Wir haben uns die „Dreigroschenoper“ im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus angeguckt. Ein ziemlicher Schinken, und es hat auch echt lange gedauert. Die Vorfreude bei den Jungs fiel unterschiedlich aus. Doch was wir an diesem Abend alles gesehen, erlebt und gefühlt haben, werden wir so schnell nicht vergessen. Das war nicht irgendeine Theateraufführung, sondern es war die der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg.

Zugegeben, ich bin dieser Truppe sehr verbunden, da ich sonst ebenfalls ein Teil des Ensembles bin, aber dieses Jahr konnte ich nicht mit auf die Bühne. Diese Herzlichkeit und Freundschaft, die diese Truppe einem entgegenbringt, hat mich nachhaltig sehr beeindruckt und auch beeinflusst.

Ja, das bringt es so ziemlich auf den Punkt. Eine Truppe, bestehend aus Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen mit ganz „normalen Macken“. Getreu dem Motto „Menschen ohne Macke sind kacke“ wird hier die Inklusion bis in die Haarspitzen gelebt.

Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt, dass man Menschen begegnet, die einen in einer Art und Weise beeindrucken. Vielleicht, weil sie besonders ehrgeizig und zielstrebig sind, sehr herzlich lachen können oder auch eine unfassbare Ruhe ausstrahlen. Dann gibt es Menschen, die machen einen nervös, weil sie vielleicht so schnell reden, weil sie sich nicht so gerne an die Regeln halten oder weil sie es nicht so genau mit der Wahrheit nehmen.

Auch in der Welt unserer Kinder gibt es solche Menschen. Dieser „Instragram-Star“ oder jener „Tiktoker“, der immer diese coolen Videos macht, oder in der Klasse der „Boss“, der alle rumkommandiert.

Als Mama von zwei Jungs habe ich mich immer gefragt, wie viel Einfluss man als Eltern auf die eigenen Kinder hat. Das ist wohl individuell sehr unterschiedlich, aber seit diesem Abend ist mir klar geworden, dass ich meinen Kindern so oft es geht eins zeigen möchte: Es ist so viel mehr möglich, wenn man mit Menschen zu tun hat wie jenen aus der Theaterwerkstatt. Hier wird keiner ausgegrenzt, es muss keiner um Hilfe fragen, denn jeder sieht, wo Hilfe gebraucht wird, und man kann zusammen alles schaffen. Also: Vorhang auf und Bühne frei für eine Truppe der Gemeinschaft, Inklusion und Solidarität. Denn jeder sollte sich solche Menschen zum Vorbild nehmen.