Die Familien-Kolumne : Man muss auch abgeben können

Anke Kirking übt sich als Expertin in „Um-sich-kümmern“. Foto: Gottfried Evers

Geldern Unsere Autorin hat für fast alles einen Experten. Aber nur ihre beiden Jungs schaffen es, das größte Chaos anzurichten und sie gleichzeitig zur glücklichsten Mutter der Welt zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Manchmal steckt aber auch der Wurm drin. Dann geht die Kaffeemaschine kaputt, kurze Zeit später der Wasserkocher und dann streikt auch noch die Waschmaschine. Als hätten die Geräte sich gegen einen verschworen. Mein Auto kann das auch sehr gut. Am Montag piepte es dauerhaft wegen der Heckklappe, am Dienstag hatte ich einen kaputten Reifen, am Donnerstag war TÜV-Termin und zwischendrin musste ich ja noch mal zur Arbeit fahren. Natürlich habe ich den Reifen nicht selbst geflickt und auch eine Waschmaschine könnte ich nicht reparieren. Da braucht man schon Experten.

Schwierig wird es erst, wenn der eine Experte sagt, dass die Waschmaschine kaputt ist und der andere, dass man den Antriebsriemen austauschen muss. Ein Experte macht noch keinen Sommer, oder wie ging das Sprichwort noch mal? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es bedarf schon Vertrauen in die Fähigkeiten derer, die etwas von der Materie verstehen und auf der anderen Seite den eigenen Verstand, der einen berät, wie „wahrscheinlich“ das alles ist. Da nicht jeder in jedem Bereich ein Experte sein kann (auch wenn das jetzt viele nicht glauben wollen), müssen wir Sachen abgeben. Kaputte Elektrogeräte sollen allerdings in Zukunft, wenn es nach der neuen EU-Verordnung geht, leichter selbst repariert werden können. Die Flut an kaputten Geräten soll so sukzessive reduziert werden.

In Gedanken klappere ich meinen Bekanntenkreis ab und überlege, wer für welche Angelegenheiten ein Experte ist. Meine Freundin Elke ist zum Beispiel Expertin für Herzensangelegenheiten aller Art. Mit Frauke verbindet mich eine langjährige Freundschaft, die sie dazu befähigt, in mir zu lesen wie in einem Buch. Auch Roland kenne ich seit meinen Teenager-Jahren. Wir schreiben manchmal nur Bruchstücke, aber jeder weiß, was gemeint ist. Roland ist quasi mein Hieroglyphen-Experte und der Mann für Löt-Angelegenheiten. Mit Maren verbinde ich meine Kindheit, in der wir durch dick und dünn gegangen sind. Sie ist meine Fachfrau für Erinnerungsangelegenheiten. Dann habe ich eine Motorrad-Truppe für alle Zweirad-Fragen und einen Experten für die verrückten Ideen in mir. Gar nicht so schlecht, mein Stab an Fachleuten und Wissenschaftlern.

Mit einem Lächeln im Gesicht lehne ich mich zurück, genieße den leckeren Tee, den ich neulich geschenkt bekommen habe, und übe mich gerade als Expertin in „Um-mich-kümmern“.

Passend dazu hat der Experte für verrückte Angelegenheiten mir gerade ein Bild geschickt. Darauf ist der kleine Maulwurf mit einer Blume und einer kleinen Gießkanne zu sehen. Morgen fahre ich zum Blumenladen und stelle mir eine Portion Frühling in die Vase. Der Regen und die ganzen schlechten Gedanken können mir nichts anhaben. Mit meinem Expertenstab habe ich ausreichend Fachmänner und Fachfrauen, bei denen ich das abgeben kann, was mich belastet.

Natürlich habe ich auch meine beiden Experten für Dinge, die nur sie können. Die Rede ist von meinen Jungs. Sie schaffen es, ein Chaos anzurichten und mich gleichzeitig zur glücklichsten Mutter der Welt zu machen. Die mein Mutterherz zum Strahlen bringen und gleichzeitig Sorgenfalten produzieren. Mich nachts aus dem Bett aufschrecken lassen und mich zum Lachen bringen, weil sich da jemand schlafwandelnd in mein Bett verirrt.

Und welcher Experte sind Sie?