Von Geldern ins Legoland Gelderner Baumeister holen sich den Pokal

An einem Freitagnachmittag im Mai steigt Familie Schmidt aus Geldern in ihr Auto, um sich auf den langen Weg in das 577 Kilometer entfernte Günzburg zu machen. Die Fünf sind vom Legoland Deutschland eingeladen worden, ihren knapp 15 Zentimeter großen Siegerpokal aus Klemmbausteinen, den sie bei der Familien-Challenge „Lego Mythica – jetzt wird’s spektakulär“ gewonnen haben, persönlich abzuholen. Familie Schmidt, das sind Anton (11), die Zwillinge Konrad und Henri (9), Vater Jochen und Mutter Anna, die seit Jahren – man muss es so sagen – ein wenig Lego-verrückt sind.