Die Jugendbuch-Kolumne Krimi um einen Zahnarztbesuch

Nach dem Termin ist er wieder ganz der Alte. So charmant wie immer hilft er sogar einer Dame, deren Schuhschnalle abgerissen ist und reicht sie ihr. Doch als er von Inspektor Japp angerufen wird, ist er sehr erschrocken, denn sein Zahnarzt hat sich wohl erschossen. So lautet zumindest die erste Einschätzung der Polizei. Monsieur Poirot kann das noch nicht so ganz glauben.