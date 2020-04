Kolumne „Aus dem Klassenraum“ : Sonderweg NRW

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Ewald Hülk

Geldern Lehrer Ewald Hülk vom Berufskolleg Liebfrauenschule kritisiert den Alleingang beim Thema Schule in Nordrhein Westfalen.

Bravo! Da hat die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten gut entschieden: Erst am 4. Mai soll „schrittweise“ wieder mit Unterricht an Schulen begonnen werden. Aber was macht NRW? Als einziges Bundesland bestellt man hier schon in dieser Woche alle Schüler mit Abschlussprüfungen zum Unterricht ein – freiwillig, wie dann am späten Donnerstag durchsickerte. Wer verzichtet aber schon gerne freiwillig auf Wiederholungsstunden mit prüfungsrelevantem Stoff?

Die Schulminister hatten sich doch versprochen, komme, was wolle, das Abitur bundesweit anzuerkennen – wahrlich ein starkes Signal für einen föderalen Staat! Vorteil beim Verzicht auf Prüfungen: Ab dem 4. Mai wären in NRW alle Lehrer frei, um in Nicht-Prüfungsklassen intensiv das zu vertiefen, was in der unterrichtsfreien Zeit via E-Learning bei Schülern angekommen sein sollte.