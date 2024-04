Premiere in Geldern Erste Teenieparty in der E-Dry war ein voller Erfolg

Gelungene Premiere in der E-Dry in Geldern: 1500 junge Menschen zwischen elf und 16 Jahren feierten bei ausverkauftem Haus die erste Teenieparty. Eine Kooperation zwischen der Discothek und der der Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern (KKG) machte es möglich. Gefeiert wurde mit den DJs DJs Marv U und CHR7SP, die die aktuellen Hits präsentierten und auch Musikwünsche erfüllten. In viereinhalb Stunden wurde ununterbrochen getanzt. Mit einem tosenden Applaus dankten die Teenies den Veranstaltern für die tolle Party.