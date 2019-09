Einser-Abiturienten im Kreis Kleve : Zwischen Fleiß und Intelligenz

Ein gutes Abitur wollen die meisten Schüler. Eine Eins vor dem Komma schaffen mittlerweile immer mehr Abiturienten. Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Kleve In Nordrhein-Westfalen schafft mittlerweile jeder vierte Schüler ein Einser-Abitur. Dieses Bild zeigt sich auch an Schulen im Kreis Kleve. Und die Abiturienten? Sie sehen den Abschluss differenziert.

Von Anja Settnik und Verena Kensbock

Das Thema sorgt vermutlich an manchem Küchentisch für schlechte Stimmung. Was ist das Abitur heute noch wert? Was sagt ein Einser-Abi aus, wenn man weiß, dass die Leistungen in Mathe, Deutsch oder Französisch bestimmt nicht besser sind als von jemandem, der vor 30 Jahren eine müde 2,5 erreichte? Immer mehr Fachleute, unter anderem an den Hochschulen, sehen die Entwicklung skeptisch und sprechen von einer „Noteninflation“. Jeder vierte Abiturient hat inzwischen die eins vor dem Komma.

Diesen Mittelwert nennt auch Christoph Peters, Direktor des städtischen Gymnasiums Goch. Eine klare Tendenz hin zu besseren Abschlüssen hingegen erkennt er nicht. „Das geht immer ein bisschen rauf und runter, mehr als ein Viertel der Schüler sind es aber nie, die ein Einser-Abi schaffen.“ Peters hat auch nicht den Eindruck, dass die heutigen Schüler im Schnitt ehrgeiziger sind, als das in früheren Jahren der Fall war. „Natürlich haben einige ein klares Ziel und brauchen eben einen bestimmten Numerus Clausus. Wobei es an den Universitäten ja auch noch andere Auswahlkriterien gibt als die Noten.“ Der Gocher Schulleiter gibt zu bedenken, dass sich das Abitur-Ergebnis ja auch keinesfalls nur aus den Klausuren ergebe; die Leistungen der vergangenen zwei Jahre – auch die mündlichen – gehen in die Beurteilung ein.

Info Rangliste der Einser-Abiturienten 1. Thüringen 37,9 (30,5) 2. Sachsen 34,6 (22,4) 3. Bayern 31,5 (24,0) 4. Brandenburg 30,2 (25,0) 5. Sachsen-Anhalt 29,9 (19,3) 6. Mecklenburg-Vorpommern 28,9 (24,4) 7. Bremen 27,4 (24,7) 8. Berlin 26,4 (17,9) 9. Hessen 27,2 (22,2) 10. Hamburg 26,0 (19,3) 11. Saarland 25,8 (21,4) 12. NRW 24,3 (16,8) 13. Baden-Würt. 24,0 (25,6) 14. Rheinland-Pfalz 22,5 (15,4) 15. Niedersachsen 21,7 (16,1) 16. Schleswig-Holstein 17,3 (14,9) Angegeben sind die Prozentwerte aus 2018 (Schleswig-Holstein: 2017) und der Vergleichswert aus 2008.

Susanne Janßen als Direktorin des Kalkarer Jan-Joest-Gymnasiums stellt tatsächlich eine leichte Steigerung bei den Bestnoten fest, gleichzeitig bleibe aber der Gesamtdurchschnitt stabil. „Ich glaube, dass die vielen Einser-Abiture tatsächlich auf eine Mischung aus zahlreichen wirklich sehr ehrgeizigen und strebsamen Schülern bei gleichzeitiger starker Ausrichtung auf die Abiturprüfung zurückzuführen sind.“ Ihrer Wahrnehmung nach sei insbesondere eine größere Zahl Mädchen sehr zielstrebig und arbeite den Bestnoten konzentriert entgegen.

Fragt man die Abiturienten selbst, zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Gocher Gymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck haben etwa 25 von 92 Abiturienten im Jahr 2018 mit einer eins vor dem Komma verlassen, schätzt die ehemalige Schülerin Klara Schmachtenberg. Auch Jonas Krüger, der in diesem Jahr sein Abitur am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern absolviert hat, spricht von einer Quote von knapp 25 Prozent. „Allerdings haben sich auch alle dafür ziemlich ins Zeug gelegt“, sagt der Abiturient.