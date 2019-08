Wahrmannshof in Rees : Ein Nacht mit Fledermäusen

Wahrmannshof in Rees

Rees Auf dem Wahrmannshof in Rees erleben Kinder eine Veranstaltung der besonderen Art: die lange Nacht der Fledermäuse.

(RP) Zur Europäischen Nacht der Fledermäuse gibt es am Wahrsmannshof (Bergswick 19, Rees) Feuer, Märchen und einen Bat-Detektor. Termin: Samstag, 24. August, 17.30 bis 22.30 Uhr. Die Macher vom Wahrsmannshof planen für das letzte Wochenende der Sommerferien in der europäischen Fledermausnacht eine Veranstaltung der ganz besonderen Art.

Ab 17.30 Uhr können in einem Workshop Fledermauskästen aus Holz zum Aufhängen im eigenen Garten gebaut werden. Dieser Veranstaltungsteil richtet sich an Eltern mit Kindern. Die Kinder sollten in der Lage sein, mit Akkuschrauber und Hammer umzugehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.