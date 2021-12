Die Frauen-Kolumne : Ein Herz für Netzwerkarbeit

Kleve Wenn alle Stellen kooperativ, wertschätzend und wohlwollend zusammenarbeiten, findet sich auch ein Weg raus aus einem System, das von Gewalt geprägt ist.

Wenn verschiedene Institutionen und Behörden voneinander wissen, sich in wertschätzender Weise begegnen, fachlich ergänzen und zusammentun, dann kann aus einem Hilfebedarf ein wunderbares, bedürfnis- und zielorientiertes Ergebnis entstehen. Wie das gehen kann, würde ich gerne an einem aktuellen Beispiel beschreiben.

Die „konkreten Schritte“ lösten eine ominöse Vermisstenanzeige bei der Polizei aus. Der zuständige Sachbearbeiter nahm daraufhin ebenfalls Kontakt zu Impuls auf, erhielt wichtige Hintergrundinformationen und initiierte umgehend notwendige polizeiliche Maßnahmen zum Schutz der jungen Frau. Die Zusammenarbeit mit der Polizei läuft seit vielen Jahren vertrauensvoll und Hand in Hand, insbesondere im Rahmen der Interventionsarbeit in Fällen häuslicher Gewalt. Die städtische Behörde unterstützte ebenfalls bei der Umsetzung weiterer Schutzmaßnahmen und Sicherung der finanziellen Versorgung.

Bundesweit 146.655 Fälle registriert : Gewalt in der Partnerschaft nimmt in Deutschland zu

Über einen Zeitraum von inzwischen 18 Monaten arbeiten viele verschiedene Institutionen gemeinsam und vertrauensvoll an einer Lösung für ein gewaltfreies Leben einer jungen Frau. Dies erforderte, insbesondere von der jungen Frau selbst, viel Mut und die Fähigkeit, aus- und durchzuhalten – keine leichte Aufgabe. Nun ist ein bisschen Aufatmen möglich, erste juristische Entscheidungen sind geklärt. Der Umzug in eine unterstützende Wohnform in einer anderen Stadt ist geschafft, und eine berufliche Perspektive wurde in den Blick genommen. Ich sage mal vorsichtig: „Die ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt sind getan.“