Die Studierenden-Kolumne Ballett an der Wand

Nicht nur viele meiner Freundinnen und Freunde, sondern auch mein Bruder und ich haben letztes Jahr mit dem Klettern begonnen. Während ich in Irland gelernt habe, meine Kletterpartnerin an der Wand zu sichern, fährt mein Bruder zum Bouldern bis nach Kleve. Besonders das Bouldern hat es den Studierenden und Azubis angetan – dabei werden Wände bis zu 4,5 Metern Höhe ohne Sicherung erklommen, mit Matten als Abfederung. Nicht nur das Adrenalin, ausgelöst durch die Höhe, macht Klettern so populär. Auch die Herausforderung, eine bestimmte Route zu schaffen, die zunehmende Kraft und Beweglichkeit, der extreme Fokus auf den nächsten Griff, zieht Menschen jeden Alters in die Hallen. Zahlen des Deutschen Alpenvereins bestätigen: Klettern ist in den letzten Jahren eine richtige Trendsportart geworden. Der DAV schätzt, dass es deutschlandweit 600.000 aktive Kletternde gibt. Die Anzahl an Kletterinnen und Kletterern habe sich seit 1990 fast verzehnfacht. Auch die hohe Dichte an Kletter- und Boulderhallen in den Großstädten zeigt, wie beliebt der Sport ist.