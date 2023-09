Die Familien-Kolumne Schluff nicht so rum…

Da bleibt für mich nur ein Stehplatz an der Bordtheke. Es geht vorbei an Industriegebäuden, Privathäusern aus dessen Gärten freundlich gewunken wird und vorbei an Feldern mit Pferden. Krefeld ist vielfältig. Unbeschrankte Bahnübergänge lassen immer kurz meinen Atem stocken, ich frage mich, ob auch wirklich alle Verkehrsteilnehmer anhalten und den „dicken Schluff“ vorbeiziehen lassen. Am Hülser Berg angekommen, fängt es tatsächlich kurz an zu schauern und die Menschen möchten alle in die Waggons. Die Lok fährt von „hinten“ nach „vorne“ und schon bald kann es wieder los gehen. Auf der Rückfahrt bleibe ich einfach im Zug und suche mir schnell einen Sitzplatz. Nun freue ich mich über das Stimmengewirr und die nette Stimmung im Waggon. In meiner Heimatstadt Krefeld habe ich viele schöne Dinge erleben dürfen. So ein Besuch in der „Kindheit“ tut gut und lässt mich schwelgen. Wortfetzten fliegen an mein Ohr, während ich verträumt aus dem Fenster schaue: „In Walbeck...“ und „Doch in Geldern..“ Erst denke ich, dass ich mich verhört habe, doch dann wird es konkret. Ein nette Dame vom Nachbartisch spricht mich an. „Sind Sie nicht Frau Kirking?“