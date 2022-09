Kalender hilft Kindern : Ein Bär begleitet die i-Dötzchen

Kreis Kleve Das Regionale Bildungsbüro / Kompetenzteam schenkt den Schulanfängerin im Kreis Kleve einen Kalender, der den Lern-Start in der Corona-Pandemie erleichtern soll.

Die Wochen vor der Einschulung sind für viele Kinder eine aufregende Zeit. Auf sie wartet ein neuer Lebensabschnitt. In der Regel bringen Kinder – zumal, wenn sie eine Tageseinrichtung besucht haben – notwendige Kompetenzen mit, die sie für einen guten Start in die Schule benötigen. „Während der Corona-Pandemie haben aber viele Vorschulkinder in den Einrichtungen Einschränkungen erlebt. Dies betrifft auch die Vorbereitung auf den Schulstart“, sagt Ann-Kathrin Kamber, Schulaufsichtsbeamtin für den Kreis Kleve. „Vor diesem Hintergrund ist mit viel Engagement und Liebe zum Detail der Kalender ,Ein Bär kommt in die Schule – und du kommst mit‘ entstanden.“ Der Kalender bereitet Kinder spielerisch auf den ersten Schultag vor. Er beginnt 20 Tage vor der Einschulung. Tag für Tag – wie bei einem Adventskalender – so konnten die künftigen Schulkinder die verbleibenden Tage bis zu ihrer Einschulung herunterzählen und sich die Zeit mit einer Bären-Geschichte und den dazu gehörigen Bastelanleitungen, Rätseln sowie kleineren Arbeitsaufträgen verkürzen. Zusätzlich wird auf der Webseite www.bärenkalender.de die Geschichte vom Bären als Hörbuch in sechs unterschiedlichen Sprachen angeboten: Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Ukrainisch und Rumänisch. Im Kreis Kleve hat das Regionale Bildungsbüro / Kompetenzteam „Ein Bär kommt in die Schule – und du kommst mit“ an alle i-Dötzchen ausgegeben.