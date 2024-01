Die Studierenden-Kolumne Tschüss Kinderzimmer

Auf dem Boden stapeln sich die Kisten. An der Wand steht eine Matratze. Seit der Auflösung meines Bonner WG-Zimmers, sammeln sich alle meine Besitztümer in meinem Kinderzimmer. „Zwei Zimmer in einem“ quasi. Die Souvenirs aus viereinhalb Jahren Bachelor in einem Raum mit zwölf Jahren Schulzeit. Es ist schwierig in der Mitte einen Sit-up zu machen, ohne an einen Karton zu stoßen.